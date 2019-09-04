Около 80 тонн гумпомощи доставлено в Курскую область

Отмечается, что грузы прибывают автоколоннами ведомства в регион со всей страны.

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В состав гумпомощи вошли палатки, одеяла, постельные принадлежности, средства гигиены, питьевая вода и продукты питания. Отмечается, что грузы прибывают автоколоннами ведомства в регион со всей страны. Кроме того, оперативным штабом во взаимодействии с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами гумпомощь распределяется населению.

Ранее мы сообщали, что в Курской области пострадавшим от обстрелов начали предоставлять выплаты.

Видео: МЧС России