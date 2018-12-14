В Петербурге за 2018 год собрали почти 800 миллиардов рублей налогов

В федеральный бюджет Петербург направил 318 миллиардов рублей, а в казну Петербурга – 479 миллиардов.

За прошлый год в казну Петербурга поступило на 16% больше налоговых отчислений, чем в 2017 году. За год было собрано 797 млрд рублей налогов, говорится в материалах к заседанию расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2018 год и задачам на 2019 год.

В федеральный бюджет Петербург направил 318 миллиардов рублей, а в казну Петербурга – 479 миллиардов.

Все выездные налоговые проверки [в отношении юридических лиц] проводятся с участием правоохранительных органов. Их доля выросла с 60% в 2017 году до 82% в предыдущем году. Средняя эффективность с одной совместной выездной проверки составила 80 млн рублей. Александр Гнедых, начальник управления

Также в 2018 году было возбуждено 39 уголовных дел на сумму в размере 6 миллиардов рублей.

Фото: Piter.TV