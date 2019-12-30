День российского студенчества в Северной столице начнется с литургии в Смольном соборе.

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что около 60 петербургских студентов получат почетные знаки святой Татианы. Награды получат исключительно те, кто проявил себя в деле духовно-нравственного просвещения.

Известно, что день студента отметят литургией в Смольном соборе. Богослужение возглавит ректор Петербургской духовной академии. На мероприятии будут участвовать курсанты учебных заведений и ректоры петербургских офисов.

Напомним, что день студента пройдет 25 января.

Ранее мы сообщали о том, что студенты и Татьяны смогут 25 января бесплатно посетить музей железных дорог России.

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