Охранник-рецидивист попытался вступить в интимную связь с 12-летней девочкой

Мужчину оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пожилой охранник-рецидивист пытался приставать к школьнице. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 12-летней девочки. Она рассказала, что охранник из центра внешкольной работы, куда ходит ребёнок, пытался совратить девочку.

Мужчину оперативно задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что в 2017 году подозреваемый был осужден на два года за развратные действия с несовершеннолетней.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка подозревает незнакомца в домогательствах до её несовершеннолетней дочери в Ленобласти.

Фото: Piter.TV