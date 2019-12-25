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Охранник-рецидивист попытался вступить в интимную связь с 12-летней девочкой
Сегодня, 8:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Охранник-рецидивист попытался вступить в интимную связь с 12-летней девочкой

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Мужчину оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пожилой охранник-рецидивист пытался приставать к школьнице. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 12-летней девочки. Она рассказала, что охранник из центра внешкольной работы, куда ходит ребёнок, пытался совратить девочку.

Мужчину оперативно задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что в 2017 году подозреваемый был осужден на два года за развратные действия с несовершеннолетней.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка подозревает незнакомца в домогательствах до её несовершеннолетней дочери в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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