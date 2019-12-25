Ребенок выжил, его жизни ничего не угрожает.

Охранник магазина на западе Москвы выстрелил в катавшегося на самокате ребенка. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета по региону Юлия Иванова. По информации от спикера, надзорное ведомство ведет по факту произошедшего проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что инцидент зафиксирован поздно вечером 14 мая по улице Паустовского. 21-летний молодой человек выстрелил из сигнального оружия в подростка 2011-го года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в больницу на медицинский осмотр. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать пострадавшего рассказала СМИ, что у ребенка остались гематомы на руке. Охранник якобы выстрелил в мальчика внезапно.

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Фото: Piter.tv