Охранник магазина на Невском проспекте получил ранение

На месте происшествия – скорая и полиция.

Охранник магазина Zara на Невском проспекте получил ножевое ранение. Об этом 1 мая Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, на охранника напали двое неизвестных, которые скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия появились врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Авария произошла на 31-ом километре Киевского шоссе.

Видео: Piter.tv