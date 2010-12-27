Охрана и фейсконтроль защищают фестиваль "Бок о бок" от гомофобов

В Санкт-Петербурге стартовал ежегодный ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок".

В Петербурге в эти дни проходит ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок". Кинофорум стартовал 16 ноября и продлится до 25 ноября. В 10 по счету фестивале примут участие несколько десятков короткометражных и полнометражных фильмов. Кроме того, в рамках "Бок о бок" состоятся обсуждения кинолент и дискуссии по проблемным вопросам в сфере защиты прав ЛГБТ. Первые дни фестиваля прошли без каких-либо провокаций и неприятностей. Несмотря на это организаторы культурного события позаботились о безопасности своих участников.

"Мы уже давно работаем с омбудсменом по правам человека в Петербурге, поэтому меры охраны от агрессивно настроенных граждан, конечно, предпринимаем максимальные – на нашем любом мероприятии есть охрана, её очень много, действует фейсконтроль, 10-летний опыт проведения фестиваля научил нас многому. Как говорят, часто есть кто-то, кто хочет испортить вечеринку, но нам 10 лет – и мы очень надеемся, что этот праздник нам никто не испортит", - говорит Гуля Султанова, организатор фестиваля.

Отметим, что узнать больше о главном ЛГБТ-кинофестивале России можно на официальном сайте "Бок о бок".