Центр "Э" в Петербурге проверит "охотника за детьми-геями"

Мужчина находил жертв через соцсети, а после "сдавал" их правоохранительным органам.

Петербургский центр по противодействию экстремизма проверяет деятельность местного жителя, которого подозревают в противоправных действиях против несовершеннолетних. Мужчину по фамилии Булатов подозревают в разоблачении школьником в нетрадиционной сексуальной ориентации. Местный житель ранее заявлял, что он намерен выявить "жертв" пропаганды гомосексуализма по стране, а также что им уже вычислено 14 пострадавших в Свердловской области.

Просьба проверить деятельность активиста поступила от специалиста Межрегионального центра прав человека Никиты Томилова. Он объяснил, что Булатов ищет через социальные сети детей, которые размещали на личных страничках посты с ЛГБТ-символами. Затем данные он направлял в учебные заведения и полицию.

Фото: Piter.tv