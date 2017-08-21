Ограничения движения в Петербурге: схема

С понедельника в Петербурге ограничили движение еще на ряде улиц‍

С понедельника, 21 августа 2017 года, в Петербурге вступят в силу новые ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 21 августа по 30 сентября 2017 года ограничивается движение по центру города – на участке Гороховой улицы от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта будут ремонитровать тротуары.

Та же причина частично блокирует дорожное движение по Большому Сампсониевскому проспекту (от площади Военных Медиков до Гренадерской улицы).

Также с 21 августа с 21 августа и по 6 сентября в ночное время будет ограничено движение по Биржевой площади – с десяти вечера до семи часов утра.

Кроме того, с 21 августа по 15 октября ограничат движение на участке улицы Савушкина в Приморском районе Петербурга (от Беговой до Школьной улицы). Также закроют сквозной проезд по Туристской улице.

С 21 августа по 10 сентября нельзя будет проехать по 5-й Красноармейской (от Московского проспекта до Измайловского);

А с 21 августа по 15 октября 2017 года движение будет ограничено на нечетной стороне Заозерной улицы от набережной Обводного канала до Смоленской улицы, это связано с устройством газопровода.

Видео: архив