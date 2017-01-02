В Петербурге из-за фестиваля "Рождественская звезда" 7 января ограничат движение автотранспорта

Назван перечень улиц, где в Рождество будет запрещено движение автотранспорта, а также места, где будет запрещена парковка машин.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга опубликовал перечень улиц, где будет запрещено движение и парковка автотранспорта 7 января.

На официальном сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщается, что в центре Петербурга 7 января будет проходить фестиваль "Рождественская звезда" из-за которого движение в городе будет ограничено.

Движение будет запрещено:

с 15.00 до 22.30 07 января и с 15.00 до 22.30 08 января по Адмиралтейскому пр. в направлении от ул. Якубовича к Вознесенскому пр.



с 16.00 до 22.30 07 января и с 16.00 до 22.30 08 января по Адмиралтейскому пр. в направлении от Вознесенского пр. к Дворцовой пл.



с 16.30 до 22.30 07 января и с 16.30 до 22.30 08 января по крайней правой полосе Невского пр. в направлении от Зеленого моста к Малой Морской ул., Биржевому проезду



с 17.00 до 22.30 07 января и с 17.00 до 22.30 08 января по Невскому пр. от Малой Морской ул. до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Дворцовому мосту, Адмиралтейской наб., Дворцовой наб. от Дворцового моста до Мраморного пер., Дворцовой наб. в направлении от Троицкого моста до Мраморного пер., Университетской наб. от Менделеевской линии до Биржевой пл., Биржевой пл., Таможенному пер.

Также на время праздничных дней вводится запрет на остановку машин:

с 22.00 01 января до 22.00 12 января на крайней правой полосе движения Биржевой пл. в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту;

с 22.00 05 января до 23.59 08 января на Биржевом проезде;

с 22.00 05 января до 22.30 08 января на Малой Морской ул. от Невского пр. до д. 9 по Малой Морской ул.

Сегодня ранее: Опубликован список улиц, где будет запрещено движение автотранспорта в Новогоднюю ночь

Фото: Instagram