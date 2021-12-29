В честь Рождества в Петербурге зажгли огни Ростральных колонн

Огни радовали петербуржцев с 19 до 21 часа.

В Петербурге в честь Рождества на стрелке Васильевского острова включили огни на Ростральных колоннах. Об этом в пятницу, 7 января, очевидцы сообщили в социальных сетях.

Огни радовали петербуржцев с 19 до 21 часа. Горожане отметили, что две Ростральные колонны с горящими факелами напоминали им большие свечи.

Ранее мы писали, что в ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе прошло Всенощное бдение и Божественная литургия по случаю праздника Рождества Христова. Рождественское богослужение посетил и губернатор Петербурга.

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