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В честь Рождества в Петербурге зажгли огни Ростральных колонн

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Огни радовали петербуржцев с 19 до 21 часа.

В Петербурге в честь Рождества на стрелке Васильевского острова включили огни на Ростральных колоннах. Об этом в пятницу, 7 января, очевидцы сообщили в социальных сетях.

Огни радовали петербуржцев с 19 до 21 часа. Горожане отметили, что две Ростральные колонны с горящими факелами напоминали им большие свечи.  

Ранее мы писали, что в ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе прошло Всенощное бдение и Божественная литургия по случаю праздника Рождества Христова. Рождественское богослужение посетил и губернатор Петербурга.

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербург - это мой город! | Питер | СПБ

Теги: рождество, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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