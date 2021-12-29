Губернатор посетил Рождественское богослужение в Казанском соборе

Судя по фото Смольного, на службе было много людей.

В ночь с 6 на 7 января в Казанском кафедральном соборе прошло Всенощное бдение и Божественная литургия по случаю праздника Рождества Христова. Об этом сообщил Смольный.

Службу возглавил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении духовенства митрополии. Отмечается, что собор посетили губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

Губернатор подчеркнул, что Петербург является городом, в котором всегда широко и ярко отмечают Рождество. Помимо прочего, в эти дни "ощущается особый душевный подъем, чувство единения от приобщения к тысячелетним традициям". По словам губернатора, Рождество наполняет людей стреплением помогать нуждающимся.

Беглов поздравил с праздником митрополита Варсонофия, духовенство, монашествующих, всех кому дорог праздник Рождества, кто живет традициями нашего народа, и пожелал здоровья, счастья, благополучия и рождественской радости.

Фото: Смольный