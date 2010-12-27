Огласили имена номинантов на премию "Золотой софит"

"В этом году за выдающийся вклад в развитие театрального дела в Петербурге решено наградить народного артиста России Николая Николаевича Иванова и народную артистку России Ирину Леонидовну Соколову", сообщил председатель номинационного совета Николай Буров. Информирует Собака.ru.

Торжественное награждение пройдет в воскресенье, 29 октября в ТЮЗе им. А.А.Брянцева. Отметим, что голосование накануне мероприятия проходит тайно.

На церемонии премии "Золотой софит" будут проходить награждения по четырем категориям: "Музыкальные театры", Театры кукол", "Негосударственные театры" и "Государственные драматические театры".

За лучший балетный спектакаль номинирован "Петрушка" Владимира Варнавы в Мариинском театре, "Времена года" Ильи Живого и "Ярославна. Затмение" Владимира Варнавы.

В номинации за лучшую режиссерскую работу в негосударственном театре Петербурга представлены: Яна Тумина и Влад Фурман.

В этом году на петербургской премии "Золотой софит" заявлено 28 номинаций.

Статуэтка олецитворяющая музу Славы вручается на самой престижной театральной премии "Золотой софит" в Санкт-Петербурге с конца 90-х.