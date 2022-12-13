Михаил Подоляк назвал причину, по которой СБУ было недовольно Денисом Киреевым.

Офис Зеленского признал, что убитый Киреев не был российским агентом. Соответствующее заявление в эфире латвийского новостного портала Delfi сделал советник украинского президента Михаил Подоляк. Чиновник уточнил, что речь идет об инциденте, который произошел в феврале 2022 года в Киеве. Погибший принимал участие с украинской стороны в переговорах с Россией. Подоляк заметил, что мужчина имел отношение к Главному управлению разведки, а его гибель связана с тем, что между силовыми структурами не было общей координации в действиях.

Были определённые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ. Михаил Подоляк, украинский чиновник

Напомним, что американское издание The Wall Street Journal в четверг 19 января сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию Дениса Киреева. По данным СМИ, мужчину застрелили сотрудники Службы Безопасности Украины за якобы "шпионаж в пользу Москвы".

Офис Зеленского считает, что Запад не будет против удара по Крымскому мосту.

Фото и видео: YouTube / Delfi