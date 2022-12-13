Михаил Подоляк оценил вероятность атаки ВСУ на российские объекты на полуострове.

Офис Зеленского считает, что Запад не будет против удара по Крымскому мосту. Соответствующее заявление в эфире латвийского новостного портала Delfi сделал советник главы украинского президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал изменения мировых общественных настроений, которые позволят киевскому режиму быть более агрессивными в регионе. По мнению чиновника, ВСУ смогут нанести удар по переправе на полуострове позже, так как сейчас понимание Запада того, что Украина обладает правом атаковать любые свои оккупированные территории, только приходит.

В начале, середине... когда мы говорили, что могут быть удары по Крымскому полуострову в целом, были очень панические настроения среди наших партнеров. Они говорили: как это, давайте без этого. Михаил Подоляк, украинский чиновник

Подоляк уточнил, что определенные нюансы уходят в прошлое, но для их исчезновения требуется работать. В офисе Зеленского добавили, что Украина не приветствует нанесение ударов по российской территории и объектам, поэтому и не наносит удары.

Офис Зеленского сообщил, что с начала военной спецоперации ВСУ потеряли до 13 тыс. человек.

Фото и видео: YouTube / Delfi