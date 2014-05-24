В некоторых местах исторической части Выборга движение станет односторонним

Специалисты меняют знаки в центре Выборга, изменения начнутся со следующей недели.

В Выборге изменится схема дорожного движения в исторической части города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

На Южном валу движение станет односторонним от Крепостного моста до ВЦ "Эрмитаж-Выборг", а на улице Выборгской – от ВЦ "Эрмитаж-Выборг" до улицы Южный вал.

На данный момент специалисты занимаются демонтажем старых дорожных знаков и установкой новых. Работы проходят на пересечениях улиц Титовой, Красноармейской, Красина, Новой заставы и Подгорной с Выборгской. После аналогичные работы пройдут по Южному валу.

Схема дорожного движения изменится уже со следующей недели.

Ранее сообщалось, что в ГАТИ утвердили оперативную адресную программу работ на 4 квартал 2023 год.

Фото: администрация Выборгского района Ленинградской области