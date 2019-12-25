Одного из налетчиков на банк "Восточный" посадили под стражу

Один из преступников оказался журналистом.

Злоумышленникам, которые ограбили банк "Восточный" на проспекте Большевиков, избрали меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Так, Александра Логоденко посадили под стражу до 15 мая, расследование продолжается.

Стало известно, что Логоденко индивидуальный предприниматель и журналист. Он указал следствию, что задержали его в в 19:03, а в отдел его привезли только в 23:40. Преступник заявляет, что его били и выбивали показания, в следствие чего сломали руку. Он просил сделать заседание суда закрытым и отправить его под домашний арест, но получил отказ. Он также заявил, что найденный миллион сто тысяч – его собственные деньги.

Напомним, что в Петербурге совершили вооруженный налет на банк, который попал на видео.

Ранее мы писали, что в больнице умер пенсионер, получивший ножом в глаз у БЦ на Большом проспекте.

Фото: pixabay