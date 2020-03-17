Вооруженный налет на банк на Большевиков попал на видео

Инцидент произошел около восьми часов вечера накануне. В банк вошел мужчина в маске и с автоматом.

Из отделения банка на проспекте Большевиков накануне вечером было украдено 5 млн рублей. Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения, запись с которой оказалась в распоряжении 78.ru.

Инцидент произошел около восьми часов вечера. В банк вошел мужчина в маске и с автоматом. Он приказал всем лечь на пол, а затем вытащил из кассы 5 миллионов рублей и попытался скрыться. Наряды силовиков приехали, когда налетчики уже расправились со своими делами и шли на выход. Там преступников и задержали.

Как стало известно Piter.TV,по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин. По предварительным данным, слежка за преступниками длилась около двух месяцев.

Видео: 78.ru