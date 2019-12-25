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Один мужчина пострадал при взрыве в жилом доме в Донецке
Сегодня, 10:18
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lesjasap

Один мужчина пострадал при взрыве в жилом доме в Донецке

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СМИ: мужчина нашел взрывное устройство в пакете.

Один мужчина пострадал при взрыве в жилом доме в Донецке. Об этом рассказали местные журналисты. По данным СМИ, трагедия произошла утром 6 апреля в Калининском районе столицы самопровозглашенной Донецкой Народной республики. Мэр Алексей Кулемзин уточнил, что взрыв зафиксирован в доме 20-а по улице Овнатаняна. Обстоятельства произошедшего устанавливают представители закона.

Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу.

Алексей Кулемзин, мэр Донецка

Предположительно, в обнаруженном пострадавшим пакете находилось взрывное устройство. Оно было на территории многоэтажного здания. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело  из-за гибели ребенка на Донбассе. Трагедия произошла 3 апреля в поселке Александровское. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о смерти ребенка на Донбассе. По мнению представителей РФ, Киев не соблюдает взятые на себя ранее обязательства и соглашения.

В ДНР сообщили о бое с украинской разведгруппой под Горловкой.

Фото: Pixabay.com

Теги: взрыв, всу, днр, донбасс, донецк
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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