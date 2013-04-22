Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи умер

Второй пациент находится в тяжелом состоянии.

Один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи Акушинского района скончался. Об этом журналистам рассказали представители регионального минздрава. В операционном отделении врачи пытались спасти жизнь пациента на протяжении нескольких часов. Однако им не удалось сохранить жизнь раненому мужчине. Состояние здоровья второго потерпевшего в ходе инцидента, произошедшего вечером 12 ноября, специалисты оценивают как тяжелое.

Сейчас в реанимации, крайне тяжелый.. источник ТАСС

В пресс-службе минздрава по Дагестану отметили, что в настоящее время ситуация находится на контроле у профильного ведомства. При необходимости медики готовы отправить специалистов для транспортировки пострадавшего в больницу Махачкалы.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в мечети был убит имам, а еще двое местных жителей пострадали из-за стрельбы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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Фото и видео: Telegram / Readovka