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Женщина погибла в ДТП на трассе А-120 в Кировском районе Ленобласти
Сегодня, 14:13
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Женщина погибла в ДТП на трассе А-120 в Кировском районе Ленобласти

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Еще троих человек госпитализировали.

В среду, 24 ноября, в Кировском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На 131-м километре федеральной трассы А-120 на территории Мгинского городского поселения лоб в лоб столкнулись автомобили Opel и УАЗ "Патриот". Спасателям пришлось производить деблокировку пострадавших.

В результате аварии одна женщина погибла, еще трое были госпитализированы. Сведений об их состоянии пока нет. Подробности случившегося выясняются.

Ранее автобус с туристами попал в ДТП на трассе "Сортавала" в Карелии.

Фото: Piter.TV

Теги: авария
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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