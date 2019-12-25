Женщина погибла в ДТП на трассе А-120 в Кировском районе Ленобласти

Еще троих человек госпитализировали.

В среду, 24 ноября, в Кировском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На 131-м километре федеральной трассы А-120 на территории Мгинского городского поселения лоб в лоб столкнулись автомобили Opel и УАЗ "Патриот". Спасателям пришлось производить деблокировку пострадавших.

В результате аварии одна женщина погибла, еще трое были госпитализированы. Сведений об их состоянии пока нет. Подробности случившегося выясняются.

Ранее автобус с туристами попал в ДТП на трассе "Сортавала" в Карелии.

Фото: Piter.TV