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На "Нарвской" неизвестный ударил в нос петебурженку ни за что
Вчера, 16:35
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lesjasap
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На "Нарвской" неизвестный ударил в нос петебурженку ни за что

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Преступник напал на молодую девушку в метро, а после скрылся в вагоне.

Вечером 29 января на петербурженку напал неизвестный. Инцидент произошел на платформе станции метрополитена “Нарвская”. 
 
Около 19 часов 25-летняя пострадавшая возвращалась домой. На “красной” ветке метро  к ней неожиданно подошел молодой человек 28-30 лет. Он ударил ее в нос кулаком. Затем преступник вбежал в закрывающиеся двери поезда, следовавшего по направлению к “Проспекту Ветеранов”. 
 
После нападения жертва сразу же обратилась в полицию. Ей непонятны мотивы, которыми руководствовался мужчина при атаке. Сообщается, что злоумышленник был европейской внешности и маленького роста. По данному заявлению ведется проверка. 
 
Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что полиция выяснила, что человек, заминировавший "Площадь Восстания" находится в Екатеринбурге.
Теги: метро , нападение , нарвская , происшествие , удр
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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