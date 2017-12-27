На "Нарвской" неизвестный ударил в нос петебурженку ни за что

Вечером 29 января на петербурженку напал неизвестный. Инцидент произошел на платформе станции метрополитена “Нарвская”.
Около 19 часов 25-летняя пострадавшая возвращалась домой. На “красной” ветке метро к ней неожиданно подошел молодой человек 28-30 лет. Он ударил ее в нос кулаком. Затем преступник вбежал в закрывающиеся двери поезда, следовавшего по направлению к “Проспекту Ветеранов”.
После нападения жертва сразу же обратилась в полицию. Ей непонятны мотивы, которыми руководствовался мужчина при атаке. Сообщается, что злоумышленник был европейской внешности и маленького роста. По данному заявлению ведется проверка.
Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что полиция выяснила, что человек, заминировавший "Площадь Восстания" находится в Екатеринбурге.