На "Нарвской" неизвестный ударил в нос петебурженку ни за что

Преступник напал на молодую девушку в метро, а после скрылся в вагоне.

Вечером 29 января на петербурженку напал неизвестный. Инцидент произошел на платформе станции метрополитена “Нарвская”.

Около 19 часов 25-летняя пострадавшая возвращалась домой. На “красной” ветке метро к ней неожиданно подошел молодой человек 28-30 лет. Он ударил ее в нос кулаком. Затем преступник вбежал в закрывающиеся двери поезда, следовавшего по направлению к “Проспекту Ветеранов”.

После нападения жертва сразу же обратилась в полицию. Ей непонятны мотивы, которыми руководствовался мужчина при атаке. Сообщается, что злоумышленник был европейской внешности и маленького роста. По данному заявлению ведется проверка.