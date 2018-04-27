Очевидец: под Гатчиной горит фабрика фейерверков

Канал Piter.TV публикует видео пожара, предположительно, на фабрике пиротехники.

В эти минуты под Гатчиной горит крупный промышленный объект. Предположительно, строение, охваченное огнем, принадлежит фабрике по производству пиротехники. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV в Гатчинском районе.

Известно, что пожар начался днем 27 апреля в деревне Малые Колпаны. Местные жители заметили пламя в окнах промышленного строения на Кооперативной улице. На видео с места ЧП отчетливо слышны серии хлопков и небольших взрывов. Очевидцы уверяют, что, скорее всего, пламя возникло на территории местного завода по производству фейерверков.

Подробности происшествия на данный момент неизвестны. Отметим, что в Гатчинском районе действительно находится крупный производитель фейерверков - компания "Русский фейерверк". Правда, сам завод находится на Центральной улице (проходит параллельно Кооперативной).

Ранее мы писали, что здание на Хрустальной рушится от пожара, пожарным не подойти.

Видео: Piter.TV