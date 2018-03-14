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Очевидцы: за пострадавшим в ДТП на Шафировском проспекте прилетал вертолёт

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Пострадавший был госпитализирован.

В ДТП на Шафировском проспекте пострадал человек. На место был доставлен вертолёт.

Вечером 14 марта на Шафировском проспекте рядом с гипермаркетом "Ряды" водитель легкового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего произошло столкновение со столбом.

На видео можно заметить, что автомобиль сильно повреждён. По словам очевидцев для госпитализации пострадавшего был доставлен вертолёт.

На месте работает карета скорой помощи. Движение на территории рядом с гипермаркетом "Ряды" на данный момент затруднено.

Видео: Piter.TV

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Теги: авария , вертолёт , дтп , пострадавший , шафировское шоссе
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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