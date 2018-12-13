Очевидцы: у гостиницы "Санкт-Петербург" в машине взорвался газовый баллон

Парковка перед зданием перекрыта, другие машины целы.

У гостиницы "Санкт-Петербург" перекрыли парковку. Очевидцы сообщают, что в автомобиле взорвалось газовое оборудование.

Машины вокруг целые, надеюсь, что пострадавших тоже нет. Хотя не знаю, представить страшно, потому что вход в гостиницу сейчас моют из шлангов. Очевидец

Также свидетели сообщают, что водитель жив. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В МЧС Piter.TV уточнили, что водитель сам потушил возгорание, помощь пожарных не понадобилась.

Фото: Piter.TV

Видео: Чёлкин-Вихров/ YouTube