Очевидцы: у гостиницы "Санкт-Петербург" в машине взорвался газовый баллон

У гостиницы "Санкт-Петербург" перекрыли парковку. Очевидцы сообщают, что в автомобиле взорвалось газовое оборудование.
Машины вокруг целые, надеюсь, что пострадавших тоже нет. Хотя не знаю, представить страшно, потому что вход в гостиницу сейчас моют из шлангов.
Очевидец
Также свидетели сообщают, что водитель жив. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В МЧС Piter.TV уточнили, что водитель сам потушил возгорание, помощь пожарных не понадобилась.
Фото: Piter.TV
Видео: Чёлкин-Вихров/ YouTube
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