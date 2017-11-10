Очевидцы: станцию метро "Балтийская" окутало дымом

Вечером 10 ноября очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщили, что на станции метро "Балтийская" произошло задымление.

Вечером 10 ноября в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о задымлении на станции метро красной линии"Балтийская", поезда дальше не идут.



В группе также появилось видео, на котором видно, как по потолку подземки струится густой дым. Пассажиры выглядывают из вагонов, поезда останавливаются друг за другом.



Причина происшествия неизвестна.



Ранее Piter.tv сообщал, что Станция метро "Ладожская" закрыта: очевидцы сообщают о задымлении.