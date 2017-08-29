Очевидцы сняли водяные смерчи вблизи Адлера

МЧС предупредило об ухудшении погоды в ближайшие три дня.

Сегодня в городе Адлер, одного из районов Сочи, очевидцы сняли водяной смерч. На видео видно две воронки, хотя местные жители сообщали о трёх. МЧС прислало предупреждение жителям курортного городка ото м, что в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 29 августа, а так же 30 и 31 августа на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквальным ветром до 25 метров в секунду. Возможен резкий подъём уровней воды на реках, в горах - сход оползней и селей.