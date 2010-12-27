Очевидцы: причиной эвакуации башни в "Москва-Сити" стал пожар

В социальных сетях появились фотографии пожара рядом с башнями "Москва-Сити". Не исключено, что он и стал причиной эвакуации одного из небоскребов на Пресненской набережной.

Рядом с элитным бизнес-комплексом "Москва-Сити" в эти минуты разгорается загадочный пожар. Сразу несколько очевидцев выложили в социальные сети фотографии, на которых видно сильное задымление неподалеку от площадки с небоскребами. Не исключено, что именно это ЧП стало причиной эвакуации одной из башен "Москва-Сити". Ранее мы писали, что Эвакуация "Москва-Сити": в социальных сетях появились фотографии ЧП.

На новых снимках, сделанных в период между 16.45 и 17.20 видно, что в 500 метрах от комплекса "Москва-Сити" действительно наблюдается локальное задымление. В кадр попадает один и тот же вертикальный столб черного дыма. При этом сами очевидцы не могут понять, что же конкретно горит. Однако в подлинности фотографий, выложенных в Instagram, сомневаться не приходится.

Ранее СМИ сообщали, что на первом этаже одного из небоскребов был найден подозрительный предмет. Именно с этой подозрительной находкой журналисты и связали эвакуацию 300 человек из башни на территории бизнес-комплекса.

Фото: Instagram, doomka714, asya_hand.made