Эвакуация "Москва-Сити": в социальных сетях появились фотографии ЧП

В столице эвакуируют один из элитных небоскребов "Москва-Сити". На улице оказались сотни человек.

В социальных сетях появились первые фотографии с места эвакуации офисных сотрудников из небоскреба на территории "Москва-Сити". На них можно увидеть, что сотни людей оказались на улице под дождем. В зоне эвакуации уже работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Причины произошедшего выясняются.

Некоторые очевидцы пишут в Интернете, что видели задымление на прилегающей к небоскребу территории. А Russia Today сообщает о подозрительном предмете в кафе, расположенном на первом этаже небоскреба.

В соседних башнях эвакуация не производится. Многие люди жалуются в социальных сетях, что им пришлось выйти на улицу без верхней одежды и зонтиков. При этом в Москве сейчас идет достаточно сильный дождь и офисные работники переживают за свое здоровье.

Несколько минут назад в социальных сетях появилось фото, якобы сделанное у башни "Око". На ней можно заметить густой черный дым. Не исключено, что именно он стал причиной эвакуации небоскреба.

Фото: Instagram, Ujic, victordiablocheremisin