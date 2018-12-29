Очевидцы: из пожара на Коллонтай выносили тела

Ночной пожар мог стоить жизней нескольких петербуржцев. Однако, официального подтверждения данных сведений все еще нет.

В Невском районе Петербурга в ночь с 13 на 14 января экстренная служба занималась ликвидацией пламени в жилой квартире. По информации от соседей, помещение горело уже в не в первый раз.

Инцидент произошел по улице Коллонтай в здании 47 корпус 5. Проблема на первом этаже была замечена местными жителями. На данный момент причины пожара устанавливаются. По предварительным сведениям, в огне могли пострадать люди.

На месте инцидента работали три бригады скорой помощи. Очевидцы отметили, что видели, как медики выносили жертв ситуации из пострадавшей квартиры.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб