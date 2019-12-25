Очевидцы и полиция в Петербурге задержали похитителей автомобиля

Мужчины пытались похитить машину в 24 часа.

Очевидцы задержали одного из двух злоумышленников, пытавшихся угнать автомобиль в Калининском районе. Второго поймала полиция. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Двое неизвестных пытались похитить "Киа Сорренто" стоимостью 2,3 млн рублей ночью 13-го мая. Машина стояла у дома №36/2 по Светлановскому проспекту. Одного из автоворов задержали очевидцы, им оказался 40-летний неработающий мужчина. Второго задержали на проспекте Науки. 23-летний гражданин также официально не работает.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовно дело по статье "Покушение на кражу".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что эзотерик основал преступное сообщество в Петербурге по угону машин.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО