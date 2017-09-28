Очевидцы: Пересадочный узел "Садовая"-"Сенная" не справляется с болельщиками

Вечером 28 сентября большое количество футбольных болельщиков стало причиной затора на пересадочном узле "Садовая" – " Сенная".

Как сообщает "Фонтанка", очевидцы рассказали о большом наплыве болельщиков, которое стало причиной затора на пересадочном узле "Садовая" - "Сенная". На станции останавливаются не все поезда.



По словам читателей издания, около 19-19.15 несколько составов с людьми проехали станцию без остановки. В ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, что это произошло из-за того, что узел перегружен, и зачастую на платформе нет места для того, чтобы высадить-посадить пассажиров.



В это время болельщики отправились на матч "Зенит" - "Реал Сосьедад", который начнется в 20.00.