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Очевидцы: Пересадочный узел "Садовая"-"Сенная" не справляется с болельщиками

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Вечером 28 сентября большое количество футбольных болельщиков стало причиной затора на пересадочном узле "Садовая" – " Сенная".

Как сообщает "Фонтанка", очевидцы рассказали о большом наплыве болельщиков, которое стало причиной затора на пересадочном узле "Садовая" - "Сенная". На станции останавливаются не все поезда.

По словам читателей издания, около 19-19.15 несколько составов с людьми проехали станцию без остановки. В ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, что это произошло из-за того, что узел перегружен, и зачастую на платформе нет места для того, чтобы высадить-посадить пассажиров.

В это время болельщики отправились на матч "Зенит" - "Реал Сосьедад", который начнется в 20.00.

 

Теги: метро , метро петербурга , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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