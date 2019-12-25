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Очередной матч "Зенита" на "Газпром Арене" пройдет без зрителей
Сегодня, 12:02
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nadezhda_sib

Очередной матч "Зенита" на "Газпром Арене" пройдет без зрителей

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Решение связано с эпидемиологической ситуацией.

Матч "Зенита" против "Спартака" в рамках 19-го тура РПЛ пройдет без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. 

Игра состоится 16-го декабря на "Газпром Арене". Провести мероприятие без болельщиков предписал Роспотребнадзор. Ограничения движения транспортных средств действовать не будут. Без зрителей также прошел и матч против "Динамо" 12-го декабря. Тогда сине-бело-голубые одержали победу в домашнем матче со счетом 3:1. 

Отметим, что сейчас клубы находятся на соседних позициях в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" занимает первое метро, "Спартак" — второе. 

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, зенит, матч, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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