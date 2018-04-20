Видео: очередь на мюзикл Notre Dame de Paris заканчивается в недрах "Спортивной"

Французский мюзикл вызвал ажиотаж у жителей культурной столицы России.

Очередь на легендарный мюзикл "Notre Dame de Paris" начинается у дверей СК "Юбилейный" и заканчивается внутри "Спортивной". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Cегодня состоится первый в России показ легендарного мюзикла "Notre Dame de Paris". Постановки в Санкт-Петербурге покажут с 20 по 23 апреля на сцене спортивного комплекса "Юбилейный". Впервые зрители города увидят оригинальную французскую версию проекта в обновленном виде - с яркими костюмами, измененными номерами и, разумеется, новым составом исполнителей.

Видео: Piter.TV