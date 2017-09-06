Очень сильные мужчины воровали канализационные люки в Кузбассе

Полиция задержала двух немолодых жителей Новокузнецка за кражу уличных люков.

В одном из крупнейших городов Кузбасса задержана парочка, которая решила заработать на воровстве канализационных люков. Накануне сотрудники Росгвардии задержали в Новокузнецке двух мужчин, которые везли по проезжей части тележку с двумя ворованными люками. Они даже не пытались спрятаться и "перли" свою добычу посреди улицы на глазах у других горожан. Когда же правоохранители остановили этих "силачей", то оказалось, что оба люка были сняты с канализационной системы неподалеку. Об этом пишет "Газета Кемерова".

Подозрительных мужчин задержали. Арестованные 52-летний и 53-летний мужчины даже не пытались выдумать какую-либо отмазку. Они сразу сказали, что украли новенькие люки с ремонтируемого участка дороги и надеялись сдать их в металлолом. Весь заработок силачи мечтали потратить на выпивку. Теперь же их ждет суд и крупный штраф в пользу государства.

Ранее ПитерТВ писал, что героический пес из Кемерово преследовал преступника несколько километров.