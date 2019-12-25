Флорида — праздник у питомца каждый день!

Обзор кормов Флорида для домашних животных: сухие и влажные корма, лакомства, профилактическая линейка. Где и из какого сырья производятся корма Florida.

Здоровье домашних питомцев — в их мисках. То, насколько полезный корм едят животные, определяет качество их жизни. Если корм не только полезный, но и вкусный, то это праздник для питомца каждый день.

Вот уже 3 года Florida радует кошек и собак своими рационами. Владельцы домашних питомцев могут быть спокойны — хвостики получают всё, что нужно для полноценного роста и развития.

Корма бренда Florida сочетают в себе яркое разнообразие вкусов, высокую питательную ценность и привлекательные вкусовые качества.

Корма Florida — каждому питомцу лучшее

Полнорационные корма супер-премиум класса Florida для кошек и собак созданы с чутким вниманием к пищевым потребностям и особенностями здоровья питомцев.

Корма Florida — это:

- высокое содержание животного белка;

- фрукты и ягоды как натуральные источники витаминов и антиоксидантов;

- никаких искусственных красителей и консервантов.

Сбалансированные рационы представлены сухим и влажным кормом. В составах кормов только животный белок, а также фрукты и ягоды. Яркие вкусовые сочетания не оставят равнодушным даже самых изысканных четвероногих гурманов.

Сухой корм Florida для собак

Ассортимент кормов для собак включает рационы для щенков и взрослых питомцев. Разновидности сухого корма представлены в зависимости от размеров питомца: для малых, средних и крупных пород.

Вкусовые сочетания:

- курица с яблоком;

- ягнёнок с грушей.

Доля белка в сухом корме для взрослых собак составляет 24%, для щенков — 30%. Разница связана с тем, что у щенков потребность в росте и энергии значительно больше.

В составе всех кормов обязательно присутствуют:

- животный протеин из высококачественного мяса и рыбы;

- рис и маис в качестве углеводов;

- овощи и фрукты, пребиотики для улучшения пищеварения для работы пищеварения.

- пивные дрожжи и масло лососевых пород – для здоровья кожи и блеска шерсти;

- источник пребиотиков – инулин;

- хондопротекторы глюкозамин и хондроитин для поддержания здоровья суставов любимцев.

Влажный корм Florida для собак

Состав влажного корма максимально приближен к естественному рациону питомцев. В основе консервов Florida более 45% свежего мяса, фрукты, овощи, а также витаминно-минеральный комплекс.

Консервы содержат необходимые витаминные добавки, которые благотворно влияют на здоровье собаки:

- глюкозамин, хондроитин — для поддержания опорно-двигательной системы;

- ягоды, фрукты — не только источник клетчатки, но и натуральные антиоксиданты;

- Омега-3 и Омега-6 — незаменимые жирные кислоты для формирования крепкого иммунитета и работы организма в целом.

Линейка влажных кормов представлена кормами для щенков и для взрослых питомцев и включает несколько вкусовых сочетаний:

- "Ягнёнок с черникой"

- "Лосось с грушей"

- "Перепёлка с грушей"

- "Утка с клюквой"

- "Курица с яблоком"

- "Кролик с брусникой"

- "Телёнок с грушей"

Сухой корм Florida для кошек

Для кошек с разными потребностями в питании производитель предлагает 3 вариации корма:

• для взрослых кошек с курицей и яблоком — с мясом курицы и куриной печенью;

• для кошек с чувствительным пищеварением — с индейкой и рыбой, а также с добавлением пищевых волокон и ламинарии для поддержания здоровья кошки;

• для стерилизованных кошек:

- с лососем и черникой

- с ягненком и грушей

- с индейкой и клюквой.

Сухой корм для котят с 2 до 12 месяцев с индейкой и клюквой обеспечивает организм питательными элементами и витаминами, необходимыми для роста и взросления питомца. Количество животного белка в корме для котят достигает 36%, что отвечает их физиологической потребности.

Влажный корм Florida для кошек

Влажный корм готовится из качественного мяса, имеет аппетитный вкус и запах, поэтому кошки с удовольствием его едят.

Основное преимущество влажного корма Florida в том, что он соответствует наивысшему стандарту качества "human grade". Это значит, что продукт создан из ингредиентов, пригодных в пищу человеку.

В ассортименте влажных кормов Florida есть паучи и консервы.

Паучи Florida – это 99% мяса в каждом кусочке.

В составе паучей куриный бульон, овощи и витаминно-минеральные компоненты:

- клетчатка и пребиотики — для поддержания работы пищеварения;

- цистеин — для блестящей густой шерсти;

- таурин — для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Паучи представлены в нескольких вариантах: для котят, взрослых кошек, питомцев с чувствительным пищеварением, кастрированных и склонных к ожирению. Вкусовые сочетания паучей включают различные вариации с птицей (курица, индейка, утка), мясом (говядина, ягненок, телятина, кролик) и рыбой (лосось, тунец) + овощи, ягоды и фрукты в соусе или в желе.

Консервы изготавливаются из термически обработанного мяса, а значит, организм кошки легко переварит и усвоит лакомство. Ассортимент включает 4 вкуса:

- утка с яблоком;

- перепёлка с брусникой;

- ягненок с черникой;

- лосось с черникой.

Профилактическая линейка Florida Preventive Line

Специальная линейка кормов Florida Preventive Line разработана для питомцев с различными физиологическими потребностями в питании.

Florida Preventive Line объединяет природную пользу и современные технологии. Для производства корма используются высококачественное мясо и натуральные растительные ингредиенты, которые собирают в экологически чистых районах России.

Линейка включает несколько видов кормов для кошек и собак:

Hepatic — для поддержания здоровья печени;

Hypoallergenic — для профилактики аллергических реакций;

Gastrointestinal — для поддержки здоровья желудочно-кишечного тракта;

Urinary — для поддержания здоровья мочевыделительной системы;

Renal — для поддержания здоровья почек (только для кошек);

Mobility — для поддержания здоровья суставов (только для собак).

Перед применением корма Florida Preventive Line рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром.

Лакомства Florida

Чтобы побаловать питомца или поощрить, выбирайте лакомства.

Florida предлагает лакомства в виде мясных кусочков или трюфелей, пудингов, говяжьего рубца и кубиков из кролика.

Лакомства — это не только вкусно, но и полезно. Натуральный состав поддержит здоровье питомца и станет идеальным источником белка и питательных элементов.

Мясные кусочки и кубики способствуют бережному очищению зубов от налета.

Рубец улучшает пищеварение. Его можно использовать как витаминную добавку к рациону.

Пудинги обладают натуральным ароматом и аппетитной консистенцией, который оценят даже привередливые хвостики.

Для собак пудинги представлены в двух вариациях: с уткой и курицей.

Для кошек:

- с тунцом, лососем и крабом;

- с тунцом, лососем и курицей;

- с тунцом, лососем и морским гребешком;

- с тунцом и лососем;

- с тунцом, лососем и креветкой.

Где производятся корма Florida

Сухие корма Florida производятся на современном высокотехнологичном заводе "ФАВА" в Санкт-Петербурге. Корма изготавливаются с учётом стандартов качества. На предприятии работают итальянские и финские производственно-упаковочные линии. Собственная лаборатория позволяет заводу на высоком уровне отслеживать весь процесс производства.

Все сухие корма Florida проходят многоступенчатую систему проверки на всех этапах изготовления: контролируется качество сырья, сам процесс производства, а также образцы готовых партий продукции.

Склады завода FAVA оснащены системой климат-контроля, благодаря чему корма Florida хранятся без ущерба качеству и вкусу.

Консервы Florida изготавливаются на "Елецком мясокомбинате" в Липецкой области. Современное технологическое оборудование, которым оснащено крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие, обеспечивает высокое качество продукта.

Строгий ветеринарно-санитарный контроль и квалифицированный персонал гарантируют уверенность в качестве кормов Florida .

Корма Florida — это бодрость, энергия и здоровье для вашего питомца. Подарите любимцу яркие вкусы Florida!

Фото: Florida