Девочка находится в тяжелом состоянии.

Объявленная погибшей под снежной лавиной в Заполярье девочка жива. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителей Министерства информационной политики Мурманской области. Ранее ребенка 2008 года рождения считали погибшей.

Девочка жива, но со слов прибывших спасателей, состояние тяжелое. источник агентства

В ГУ МЧС по региону ранее рассказали, что сход лавины зафиксирован в то время, когда туристическая группа из 16 человек находилась на маршруте в Хибинах Мурманской области. В 18 часов вечера 22 марта от них поступила информация о том, что при сходе лавины под лавиной оказалась несовершеннолетняя. Остальные путешественники не нуждались в медицинской помощи. По факту гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Погибла юная петербурженка, попавшая под лавину в Хибинах.

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