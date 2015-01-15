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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"
Сегодня, 13:36
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Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"

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Игра стартует в 14:00.

Стал известен стартовый состав "Зенита" на выездной матч с тульским "Арсеналом" в рамках 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В основной состав вошли: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен (капитан команды), Даниил Круговой, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Артем Дзюба.

На скамье запасных оказались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Вячеслав Караваев, Клаудиньо, Вильмар Барриос,  Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов. Игра стартует в 14:00 по московскому времени. 

Фото: Piter.tv

Теги: арсенал, зенит, рпл
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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