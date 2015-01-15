Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Арсеналом"

Игра стартует в 14:00.

Стал известен стартовый состав "Зенита" на выездной матч с тульским "Арсеналом" в рамках 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В основной состав вошли: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен (капитан команды), Даниил Круговой, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Артем Дзюба.

На скамье запасных оказались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Вячеслав Караваев, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.

Фото: Piter.tv