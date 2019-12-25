Обвиняемые во взяточничестве полицейские отделались штрафами по 1,5 млн

Они получали по 10 тысяч рублей каждый месяц с нелегального торговца.

Двое бывших полицейских на транспорте, обвиняемых во взяточничестве, избежали тюрьмы. Их обязали выплатить по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, полицейские во время рейду у Московского вокзала выявили факт незаконной торговли. Они предложили коммерсанту платить каждому по 10 тысяч рублей за бездействие в отношении его торговли. Правоохранители рассказали об этом своему начальнику, он согласился их покрывать. С коммерсанта полицейские с 1 мая 2018 года по 30 сентября 2019 года получили 169 тысяч рублей.

Обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее бывшего генерал-лейтенанта внутренних войск МВД признали виновным в мошенничестве.

Фото: Piter.tv