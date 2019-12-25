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На пепелище в Старых Медушах нашли обугленное тело мужчины
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На пепелище в Старых Медушах нашли обугленное тело мужчины

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Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на месте пожара в деревне Старые Медуши. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Предположительно, тело принадлежит 48-летнему мужчине. Согласно базе данных ГУ МВД России, к уголовной и административной ответственности он не привлекался. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее тело неизвестного в синих трусах всплыло в Малой Невке.

Фото: Piter.TV

Теги: обугленное тело, труп
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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