На пепелище в Старых Медушах нашли обугленное тело мужчины

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на месте пожара в деревне Старые Медуши. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Предположительно, тело принадлежит 48-летнему мужчине. Согласно базе данных ГУ МВД России, к уголовной и административной ответственности он не привлекался. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.
Ранее тело неизвестного в синих трусах всплыло в Малой Невке.
Фото: Piter.TV
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