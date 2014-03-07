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Институт Финляндии в Петербурге завершает свою деятельность в России
Сегодня, 13:28
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Институт Финляндии в Петербурге завершает свою деятельность в России

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Центр финской культуры будет закрыт из-за политической ситуации.

Учредитель Института Финляндии в Петербурге — Общество "Финляндия–Россия" — сообщил об уходе из России. Деятельность Института будет завершена.

Мы благодарны всем партнёрам в России и в Финляндии, сотрудничество с которыми было важной составляющей нашей работы на протяжении 30 лет. И мы сердечно благодарим всех, кто бывал на наших мероприятиях, посещал нашу библиотеку и разделял интерес к финской культуре и любовь к Финляндии.

говорится в сообщении.

В апреле Институт приостановил свою работу из-за политической ситуации. Тогда главный секретарь общества "Финляндия-Россия" Ниина Синкко сказала о том, что Финляндия не поддерживает действия России на Украине и не хочет "рисковать". 

Институт Финляндии в Петербурге располагался на Большой Конюшенной, 8. Он был центром финской культуры, в котором организовали встречи, семинары с писателями, изучали финский язык. 

Фото: ВКонтакте / Институт Финляндии в Санкт-Петербурге

Теги: завершение деятельности, институт финляндии в петербурге, культура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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