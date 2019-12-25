До конца года сразу на семи улицах Северной столицы появятся полосы приоритета.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что общественный транспорт в Петербурге начнет работать быстрее. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.

Как оказалось, к концу 2020 года в Северной столице сразу на семи улицах появятся полосы приоритета. Они соединят Московский, Кировский, Фрунзенский и Невский районы. Их начнут обустраивать в ближайшее время.

Протяженность полосы составит около 8 км, а стоимость проекта оценивается в 6 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания в три раза увеличит производство антисептиков.

Фото:Piter.TV