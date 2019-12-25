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Общественный транспорт в Петербурге начнет работать быстрее
Сегодня, 17:32
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IRINA_CHALKINA

Общественный транспорт в Петербурге начнет работать быстрее

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До конца года сразу на семи улицах Северной столицы появятся полосы приоритета.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что общественный транспорт в Петербурге начнет работать быстрее. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский. 

Как оказалось, к концу 2020 года в Северной столице сразу на семи улицах появятся  полосы приоритета. Они соединят Московский, Кировский, Фрунзенский и Невский районы. Их начнут обустраивать в ближайшее время.

Протяженность полосы составит около 8 км, а стоимость проекта оценивается в 6 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания в три раза увеличит производство антисептиков.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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