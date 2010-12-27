Общественный совет при КИО впервые собрался в новом составе

Петербуржцы обсудили вопросы инвестиционного климата, бизнес-индустрии и госимущества.

В КИО Петербурга прошло первое собрание общественного совета. Заседание касалось инвестиционного климата и проводилась в тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом города. Представители ведомства изучили возможность улучшить систему управления государственным имуществом. Специалистов интересовало повышение доходов, поступающих в бюджет Петербурга. Чиновники установили, что необходимо создать дополнительные способы поддержки для малого и среднего бизнеса, некоммерческих и социальных организаций.

Напомним, что новый общественный совет сформирован около полугода назад. В состав вошли предприниматели, строители, представители компаний-девелоперов, научные сотрудники. Председателем избрали вице-президента "Российской гильдии управляющих и девелоперов" Андрея Степаненко. Первым заместителем стал президент Ассоциации промышленных предприятий Валерий Радченко, вторым - глава совета "Союз малых предприятий" Владимир Меньшиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга.

Фото: Piter.tv

