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Общеобразовательным учреждениям Петербурга не хватает 30 тысяч мест
Сегодня, 14:25
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smirenny

Общеобразовательным учреждениям Петербурга не хватает 30 тысяч мест

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Мнение озвучила детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина.

В среду, 31 марта, во время заседания Законодательного собрания детский омбудсмен города Анна Митянина обратила внимание на проблему перегруженности школ. 

На данный момент наполняемость дошкольных образовательных учреждений составила 114%, а школьных – 110%. По данным Митяниной, учреждениям не хватает 30 тысяч мест. 

Наиболее актуальной проблема является для Красногвардейского, Московского, Пушкинского, Выборгского, Невского, Красногвардейского и Приморского районов. 

Ранее мы писали, что за год в Петербурге привлекли к ответственности более 100 митинговавших подростков.

Фото: Piter.tv

Теги: анна митянина, общеобразовательные учреждения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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