Общеобразовательным учреждениям Петербурга не хватает 30 тысяч мест

Мнение озвучила детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина.

В среду, 31 марта, во время заседания Законодательного собрания детский омбудсмен города Анна Митянина обратила внимание на проблему перегруженности школ.

На данный момент наполняемость дошкольных образовательных учреждений составила 114%, а школьных – 110%. По данным Митяниной, учреждениям не хватает 30 тысяч мест.

Наиболее актуальной проблема является для Красногвардейского, Московского, Пушкинского, Выборгского, Невского, Красногвардейского и Приморского районов.

Ранее мы писали, что за год в Петербурге привлекли к ответственности более 100 митинговавших подростков.

Фото: Piter.tv