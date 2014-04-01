Общеобразовательным учреждениям Петербурга не хватает 30 тысяч мест

В среду, 31 марта, во время заседания Законодательного собрания детский омбудсмен города Анна Митянина обратила внимание на проблему перегруженности школ.
На данный момент наполняемость дошкольных образовательных учреждений составила 114%, а школьных – 110%. По данным Митяниной, учреждениям не хватает 30 тысяч мест.
Наиболее актуальной проблема является для Красногвардейского, Московского, Пушкинского, Выборгского, Невского, Красногвардейского и Приморского районов.
Ранее мы писали, что за год в Петербурге привлекли к ответственности более 100 митинговавших подростков.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все