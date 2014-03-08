Обруганные танцовщицы на Дворцовой объяснили произошедшую ситуацию

Команда отметила, что дебошира отвезли в отдел полиции.

На следующий день после неприятной ситуации, произошедшей с танцовщицами на Дворцовой площади, команда DARK SIDE рассказала в Twitter свое видение конфликта на Дворцовой площади.

По словам группы, съемка танцев в общественных местах уже является обычным делом: зрителям нравится смотреть на реакцию прохожих больше, чем на сами движения. Однако несмотря на большой опыт, до сих пор встречаются неадекватные ситуации.

Еще до основного инцидента несколько мужчин проходили мимо, заглядывая нашим участницам под юбки и отпуская пошловатые комментарии в их сторону. делится команда

Через какое-то время подошел неизвестный мужчина с голубями. Сначала он не мешал процессу, его настроение было приподнятым, однако резко изменилось. Петербуржец начал выкрикивать оскорбления, касающиеся не только съемки, но и самих девушек. Оператор вызвал полицию.

Команда призвала всех быть осторожнее, беречь себя и всегда рассказывать о подобных случаях, поскольку таких мужчин еще много.

Мы не хотим бояться выходить на улицу. Мы не хотим бояться танцевать на публике. Поэтому, если мы вас не устраиваем, то пожалуйста, пройдите мимо. DARK SIDE

Ранее мы писали, что неизвестный обругал танцовщиц на Дворцовой площади.

Фото: twitter.com/DarkSide_cdt

Видео: Instagram / yo.ni.ka