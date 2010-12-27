Лучших педагогов Выборга наградили ко Дню Учителя в Ленобласти

За два года реализации национального проекта "Образование" школы, училища, организации дополнительного образования Ленинградской области получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, мобильные кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы.

За два года реализации национального проекта "Образование" школы, училища, организации дополнительного образования Ленинградской области получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, мобильные кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы.

При этом, как отметил на общеобластном праздновании Дня учителя в Мариинском театре в среду заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов, нацпроект открывает и широкие пути для самореализации самим педагогам, дает возможность существенно повысить свою квалификацию.

Сегодня мир меняется очень быстро. Меняется и наш ленинградский учитель. Вместе мы достигаем впечатляющих результатов, и они отмечены руководством Рособрназора. Эту планку будем держать и дальше. Сегодня Ленинградская область прирастает новыми дошкольными учреждениями и школами, проводит реновацию школ, со следующего года предусмотрены средства на реновацию детских садов. Тем самым мы создаем достойные условия для наших детей и для вашего труда. подчеркнул заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов

На празднике отраслевые, региональные и федеральные награды были вручены лучшим областным педагогам, в их числе – представители Выборгского района.

Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" вручен Брагиной Светлане Ивановне, учителю английского языка гимназии города Выборга.

Нагрудным знаком "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" отмечена Кобрина Лариса Михайловна, проректор по научной работе Ленинградского государственного университета имени Пушкина.

Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награжден Балуев Николай Николаевич, учитель технологии Первомайского центра образования Выборгского района.

Благодарность губернатора Ленинградской области вручили Минюхину Сергею Николаевичу, учителю физической культуры Краснодолинской средней школы Выборгского района.

В числе победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности в 2019 году – Авдеева Юлия Анатольевна, учитель начальных классов средней школы №10 города Выборга;

Наградой Российской Академии образования отмечена Пугачева Юлия Антониновна, педагог-психолог Средней школы города Светогорска Выборгского района.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО