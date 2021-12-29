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В квартире многоэтажки на Маршала Захарова нашли труп 35-летней женщины
Сегодня, 9:11
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В квартире многоэтажки на Маршала Захарова нашли труп 35-летней женщины

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На теле погибшей не было внешних признаков насильственной смерти.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту обнаружения трупа 35-летней женщины в многоэтажке на проспекте Маршала Захарова. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело петербурженки нашли в 3-комнатной квартире на 8 этаже девятиэтажного дома. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Обстоятельства случившегося выясняются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что в квартире на Энергетиков скончался 8-месячный ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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