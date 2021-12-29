В квартире многоэтажки на Маршала Захарова нашли труп 35-летней женщины

Полиция Петербурга проводит проверку по факту обнаружения трупа 35-летней женщины в многоэтажке на проспекте Маршала Захарова. Об этом стало известно Piter.TV.
Тело петербурженки нашли в 3-комнатной квартире на 8 этаже девятиэтажного дома. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Обстоятельства случившегося выясняются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы писали, что в квартире на Энергетиков скончался 8-месячный ребенок.
Фото: Piter.TV
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