Обнародован первый тизер церемонии вручения премии "Оскар", в котором ведущего преследуют кошмары

В сети появился тизер юбилейной 90й церемонии вручения премии "Оскар" в области киноискусства. Ведущим церемонии будет, как и в прошлом году, Джимми Киммел.

В интернете обнародовали тизер юбилейной церемонии вручения самой значимой премии в области киноискусства "Оскар".

Церемония состоится 4 марта. Премия "Оскар" будет вручаться 90й раз. Ведущим церемонии будет снова американский комик Джимми Киммел. В тизере комик с ужасом вспоминает прошлогоднюю церемонию, на которой произошла путаница с наградой за лучший фильм года. Тогда была озвучена победа фильма "Ла-ла Ленд", а победителем стал фильм "Лунный свет". В коротеньком видео Джимми приходят горы писем, которые его пугают. Он сжигает свой костюм ведущего на гриле. А в кафе его преследует огромная статуэтка "Оскара".

Видео: YouTube/ABC Television Network