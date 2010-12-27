Риэлтор из Петербурга обманула клиентов на 22 миллиона рублей

Оперативники задержали женщину-риэлтора, которая "развела" клиентов на 22 миллиона рублей.

В Петербурге правоохранительные органы задержали 53-летнюю мошенницу, которая обманула клиентов на 22 миллиона рублей. Полиция считает, что женщина занималась незаконной риэлторской деятельностью. Она продавала недвижимость в строящихся домах. Однако, на самом деле никакой жилплощади пострадавшие не получат. О поимке преступницы сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по двум статьям. Обманным способом мошенница предоставляла неверные сведения петербуржцам. а после предлагала им услуги по приобретению квартир. Риэлтор даже занималась вопросами социальной программы и обкрадывала незащищенные слои населения Северной столицы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела.

