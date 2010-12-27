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Риэлтор из Петербурга обманула клиентов на 22 миллиона рублей
Сегодня, 8:07
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lesjasap
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Риэлтор из Петербурга обманула клиентов на 22 миллиона рублей

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Оперативники задержали женщину-риэлтора, которая "развела" клиентов на 22 миллиона рублей.

В Петербурге правоохранительные органы задержали 53-летнюю мошенницу, которая обманула клиентов на 22 миллиона рублей. Полиция считает, что женщина занималась незаконной риэлторской деятельностью. Она продавала недвижимость в строящихся домах. Однако, на самом деле никакой жилплощади пострадавшие не получат. О поимке преступницы сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по двум статьям. Обманным способом мошенница предоставляла неверные сведения петербуржцам. а после предлагала им услуги по приобретению квартир. Риэлтор даже занималась вопросами социальной программы и обкрадывала незащищенные слои населения Северной столицы. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела. 
 

Теги: квартиры , обман , происшествия спб , риелтор
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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