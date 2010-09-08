Обход Пикалево в Ленобласти капитально отремонтирован с опережением срока на год

К капремонту подрядная организация приступила весной 2021 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 13-километровый участок федеральной дороги А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" в обход города Пикалёво в Бокситогорском районе Ленинградской области. Работы на объекте завершены досрочно.

К капремонту подрядная организация приступила весной 2021 года. На участке было выполнено фрезерование изношенного покрытия на общей площади около 95 тысяч м2, произведена замена слабого грунта основания, устройство насыпи, укрепление откосов и дна канав. На участке заменили 14 водопропускных труб, еще шесть отремонтировали.

При обустройстве дороги смонтировано более 10 тысяч погонных метров металлического барьерного и перильного ограждения, установлено 160 дорожных знаков, 460 пластиковых сигнальных столбиков, восемь светофоров. Также в рамках контракта построены пешеходные тротуары площадью 2887 м2, установлено шесть автопавильонов на остановках, выполнено устройство площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей, смонтированы линии электроосвещения.

Фото и видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"